Запреты на Вербное Воскресенье: что категорически нельзя делать в праздник
За неделю до Пасхи мы отмечаем праздник Вербного воскресенья, которое пришлось на 25 апреля. В это воскресенье в храмах будут проводиться богослужения, где священники будут рассказывать о славном въезде Иисуса Христа в город Иерусалим, а также все желающие смогут посвятить ивовые веточки. Что нельзя делать в такой большой праздник как Вербное воскресенье узнавайте в материале.
Источник:24 канал
В этом году, как и в прошлом, верующие будут праздновать Вербное Воскресенье в условиях карантина. Служители храмов советуют не рисковать своей жизнью и жизнью других, и утверждают, что лучше воздержаться от посещения церкви. Для того, чтобы почтить праздник, можно посвятить "котики" специальной молитвой самостоятельно, а Литургию послушать онлайн.
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Что можно делать на Вербное Воскресенье
- Обязательно посвятите ивовые веточки. После обряда храните их 12 месяцев, до прихода следующего Вербного Воскресенья. Держите "котики" в месте, где стоят иконы.
- В этот день всей семье нужно собраться вместе на постный ужин.
- Хорошим обычаем на Вербное Воскресенье считается посадка комнатных растений. Верят, что они принесут согласие и благополучие в дом.
Что можно и нельзя делать на Вербное Воскресенье / Фото Pixabay
Что нельзя делать на Вербное Воскресенье
- Не проводите Вербное Воскресенье в одиночестве, ведь это семейный праздник.
- Запрещено трудно работать, а также заниматься рукоделием и убирать.
- Не ссорьтесь ни с кем сегодня. Конфликты на Вербное Воскресенье лишь испортят вам настроение и отношения с людьми.
- Не шумите и не устраивайте вечеринок.
- Если вы хотите срезать веточки ивы для освящения, то не выбирайте деревья поблизости кладбищ. Верба должна быть здоровой, без больных ветвей.
- Не думайте сегодня в негативном русле. Зло притягивает зло, поэтому задумайтесь, нужны ли вам плохие эмоции.
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