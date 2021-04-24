За неделю до Пасхи мы отмечаем праздник Вербного воскресенья, которое пришлось на 25 апреля. В это воскресенье в храмах будут проводиться богослужения, где священники будут рассказывать о славном въезде Иисуса Христа в город Иерусалим, а также все желающие смогут посвятить ивовые веточки. Что нельзя делать в такой большой праздник как Вербное воскресенье узнавайте в материале.

В этом году, как и в прошлом, верующие будут праздновать Вербное Воскресенье в условиях карантина. Служители храмов советуют не рисковать своей жизнью и жизнью других, и утверждают, что лучше воздержаться от посещения церкви. Для того, чтобы почтить праздник, можно посвятить "котики" специальной молитвой самостоятельно, а Литургию послушать онлайн.

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Что можно делать на Вербное Воскресенье

Обязательно посвятите ивовые веточки. После обряда храните их 12 месяцев, до прихода следующего Вербного Воскресенья. Держите "котики" в месте, где стоят иконы.

В этот день всей семье нужно собраться вместе на постный ужин.

Хорошим обычаем на Вербное Воскресенье считается посадка комнатных растений. Верят, что они принесут согласие и благополучие в дом.



Что можно и нельзя делать на Вербное Воскресенье / Фото Pixabay

Что нельзя делать на Вербное Воскресенье