Вертеп: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество

Ежегодно христианские семьи с наступлением великого праздника Рождества 7 января ждут в своих домах прихода вертепа. Некий странствующий театр, который из дома в дом прославляет новорожденного Иисуса Христа в Вифлееме.

Вертеп – это молитвенное прославление Бога через театральное действо и комическое отображение бытовой жизни, которого уже придерживаются несколько веков подряд. Однако вертеп берет свою основу далеко не из христианства, а с еще древнего почитания нового Солнца, Нового земледельческого года, который начинается с поворотом солнца на весну.

Читайте также Бетлегемоши вместо вертепа и вареники с бугаевым молочком: как гуцулы празднуют Рождество

Именно поэтому рождественский вертеп тесно вяжется с верованиями в счастливый почин и с магическими действиями, которые должны обеспечить в новом году хороший урожай.

В Украине старинный странствующий марионеточный театр возник в период барокко (вторая половина 17-18 века). Хотя первое письменное упоминание о вертепе датируется еще 1666 годом и оно содержится в материалах львовского ставропигиального братства.

Звездочет обычно первым заходит в дом и приглашает других актеров вертепа

Существуют и другие предположения относительно первого вертепа: это 1591 и 1639, также скоморошные "игры, глаголемыя куклы", которые существовали еще в Киевской Руси, а обычай "хождения с куклами" известен еще с 1573.

Тогда вертеп состоял из двух- или трехэтажного деревянного ящика, где на третьем или втором этаже показывали рождественскую драму, а на втором и первом или только первом, – механически привязанную к ней сатирически-бытовую интермедию. Эти этажи по христианской традиции трактовались как "подземелье", "небо" и "земля".

Когда вертеп заходит в дом – сразу становится празднично и интересно



"От дома к дому Иисуса прославлять ... "

Читайте также: Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты

Первая рождественская часть вертепа, которую называли "святая", имела обычно стабильную композицию, а вот вторая часть менялась в зависимости от местных условий, традиций и остроумия вертепника.

"Живой" вертеп не обходит ни один дом в праздник Рождества 7 января



В Рождество христиане обычно оставляют двери открытыми, чтобы их смог посетить вертеп

Больше всего появления вертепа ждут маленькие дети

Сами вертепные куклы, которые двигались с помощью прикрепленных к ним снизу проводов, имели свои отдельные роли. Ими двигал вертепник, который стоял позади сундука и водил куклу по проемам в полу, наблюдая за действием в специальные окошки.

Читайте также Колядует вся семья: самые красивые колядки на украинском языке

Кукол в вертепах могло быть до 40. вертепник говорил и пел за всех героев, меняя голос для предоставления определенной характеристики персонажей и принимал на себя ответственность за целую постановку.

В вертепе молодежь не только выполняет свои роли, но и забавляется и шутит между собой



Красавицы-колядницы

И актерам странствующего вертепа не помешает любая погода

С веками вертеп видоизменялся – к нему стали добавляться различные музыкальные сопровождения, которые добавляли зрелищности большей мистерии. Впоследствии кукольный вертеп превратился в "живой" вертеп, исполнителей иногда именовали машкаратами, – это название происходит от слова "маска", что означает маска, личина.

Это был как маскарад, который нес добрым людям весть о рождении Иисуса Христа. В уличном вертепе ходили колядовать дети и подростки, а в машкараты принимали только взрослых парней: дети должны быть одеты в обычную одежду, а взрослые, которые играли серьезные роли (смерть царя, ангелов), были в масках.

Колядницы вертепа

Ангел и колядница вертепа

Пастушок и Смерть в вертепе

Обычно участники "живого" вертепа готовят заранее религиозное представление, распределяют роли, учат стихотворные тексты, шьют костюмы. Действующими лицами в таких вертепах являются Ангел, Пастушки, Три Царя, Жид Мошко и его жена Сура, Черт, Смерть, Царь Ирод и его воины, Казак и другие. С вертепом также часто ходят колядники старшего поколения.

Читайте также Коляд, коляд, колядница: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают

Вертепную драму обычно делят на два действия – религиозное и светское, но, развиваясь, оно почти всегда теряет религиозный характер, что приводит к слиянию обеих частей спектакля вертепа в целостное действие.

Сюжеты рождественских вертепов были более или менее одинаковы: царь Ирод узнает от волхвов и трех царей, что родился Христос, претендент на его престол. Чтобы избавиться от соперника, он зовет воина и приказывает ему убить всех вифлеемских детей от 2 лет и младше.

Рождественский обед

Весь состав вертепа заходит в дом

Пока одни герои говорят, другие ждут своей очереди на улице

Теперь вертеп отправляется в следующий дом

Воин выполняет приказ, но одна старуха Рахиль не дает своего ребенка на избиение, потому озлобленный Ирод приказывает убить ее ребенка. За такое страшное преступление Смерть отрубает Ироду голову, а черти тащат его в ад. После смерти Ирода в постановке, с песнями и танцами, появляются цыган, лях, москаль, жид, крестьянин, дед, бабка, отец или другие.

"Живые вертепы" часто делятся на три основные возрастные группы: маленькие дети в возрасте примерно от 6 до 10 лет, во второй – дети 11-15 лет, третья – молодежь.

В вертепе всегда шумно и весело

Молодежь всегда охотно отправляется в вертеп, чтобы интересно провести время со сверстниками

Сценарии вертепа записывали, запоминали крестьяне и передавали из поколения в поколение, так как они были основаны на реальных историях из быта украинцев. Настоящий фольклор, который часто видоизменялся и дополнялся в зависимости от событий.

С течением времени простота и понятность сюжета возродила вертеп в западных и центральных регионах Украины. Стало заметно больше вертепных композиций в костелах, на площадях и в крупных магазинах, начали появляться вертепные театры на детских праздниках в садах и школах. В период рождественских праздников открывается много кружков по созданию фигурок и кукол для вертепа из дерева, бумаги, в виде оригами и других материалов.

Коза

Царь Ирод

Пастушок

Особые также вертепы, которые из года в год выставляют в наших храмах как визуальное напоминание о радостном рождении Христа в бедной стайне, и маленькие крошечные вертепы на тетраподе, и масштабные, размером в человеческий рост композиции, которые устанавливают на церковном дворе.

Украинский вертеп на Западной Украине

Украинский вертеп

Все это несет большой вклад в нашу историю. Многие исследователи и украинские писатели изучали явление вертепа и, что интересно, его актуальность не уменьшается с годами.

".. Христос родился!"

Мы ждем вертепное действо в своих домах во время рождественских праздников, мы ждем его на местах работы, когда приходится работать в праздник Рождества, мы ждем его на улицах городов и сел, потому что именно актеры вертепа добавляют настоящий дух Рождества, который нам всегда нужен независимо от возраста, погоды или места пребывания.

С праздником Рождества! Пусть добрые пастушки с царями принесут радостную весть в ваш дом и наполнят ваши сердца счастьем и покоем!

Все фото: M&M Photography