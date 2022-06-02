Вознесение Господне: праздник, напоминающий о переходе материального в духовное

В 2022 году все христиане восточного обряда празднуют Вознесение Христово 2 июня. Праздник является одним из 12 важнейших дней в церковном календаре. На 40-й день после Воскресения, Иисус занял место на небе одесную Отца.

После Пасхи, воскресения Христового, Иисус простился с учениками и матерью, и на Оливной горе поднялся к небесам, где занял правую сторону возле Отца. Праздник Вознесения Господня означает не только возвращение Иисуса к Святому Отцу и окончание его земного пути, но и очерчивает глубокую философию – переход материального в духовное, отречение от земного человеческого облика и обретение чего-то высшего, святого.

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Христос был вознесен на небо Своей божественной силой. Облако, скрывшее Его от очей апостольских, было не средством переноса, а почестью Божества, как и слава Бога Израилева в виде облака наполняла скинию. "И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию" (Исх. 40, 34). Место Его после Вознесения – место "выше всех небес".

Христиане празднуют Вознесение, чтобы вспомнить земную жизнь Спасителя и его нелегкий путь. Согласно Библии, когда Иисус поднимался на небо, с ним было два ангела, которые возвестили всем присутствующим, что Христос идет не навсегда. Ангелы сообщили всем людям, что когда Иисус во второй раз придет на землю, то будет судить всех живых и мертвых. Это и называют "вторым Христовым пришествием", когда состоится Страшный суд, и тогда пред Богом предстанут все.

Иудеи верят, что во время пришествия Мессии Иисус Христос появится на Елеонской горе в Иерусалиме, а мусульмане – что Иисус сойдет в Дамаск.

Что можно делать на Вознесение Господне

Прежде всего, в этот праздничный день нужно посетить Службу Божью. На Вознесении в храмах совершаются особые Литургии, где нужно морально очиститься и помолиться за спасение своей души.

Во многих украинских семьях в этот день устраивают гости. Когда-то люди также были убеждены, что в этот день к ним может прийти Христос.

В сложное и ужасное время русско-украинской войны мы молимся за покой душ тысячи украинцев, отдавших жизнь за Украину. Поэтому в такой светлый день молитва будет как никогда сильной и нужной. Также помолитесь за родных, находящихся в оккупации, на войне или в затруднении из-за русских захватчиков.



Что можно и нельзя делать на Вознесение 2022

Что нельзя делать на Вознесение Господне

Как и в любой большой праздник, сегодня запрещена любая физическая работа, а также шитье, вязание или любое другое рукоделие.

На Вознесение люди перестают здороваться словами "Христос Воскрес", ведь в этот день из храмов выносят Плащаницу.

Запрещается ругаться, ссориться и восполнять свои мысли негативом.

Также считают, что на Вознесении запрещено беспокоить землю. Нельзя ею бросаться, прыгать по ней.

Вознесение Господне-2022: картинки-поздравления



Вознесение Господне 2022: приветствие



Поздравляю с Вознесением 2022!



Вознесение Христово-2022: картинки



Вознесение 2022: картинки-поздравления



С Вознесением Господним 2022: приветствие



Картинки-поздравления с Вознесением 2022



Вознесение 2022: открытки и поздравления