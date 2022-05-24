Кирилл и Мефодий вели просветительскую деятельность и проповедовали христианство. Братья также были переводчиками. Они перевели на славянский язык важные христианские книги – Ветхий Завет, Евангелие, Апостол, Псалтирь и Патерик.

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История жизни Кирилла и Мефодия

Святые братья Кирилл (827–869) и Мефодий (815–885) родились в Салониках (Греция), в многодетной семье императорского военачальника.

С детства Кирилл интересовался наукой и культурой восточных народов, а также изучал славянский язык. Некоторое время он работал библиотекарем, затем отправился монастырь, впрочем вернулся в Константинополь, чтобы преподавать людям церковные дисциплины.

Мефодий получил хорошее образование и в течение 10 лет руководил славянской частью Македонии, а затем покинул службу и поселился в монастыре на горе Олимп.

В 861 году братья отправились в Крым на религиозную дискуссию между христианами, евреями и сарацинами. Через несколько лет они отправились в Моравию. Проповедуя на территории современных Чехии и Словакии, братья создали алфавит - глаголицу, которая легла в основу кириллицы и ввели за богослужением славянский язык. Основные богослужебные книги также были переведены ими с греческого языка на славянский.



Святые Кирилл и Мефодий

Через некоторое время они подверглись сопротивлению франкских миссионеров, которые настаивали на латыни, и в 867 году братья должны были ехать в Рим, чтобы просить Папу разрешить спор. Папа Адриан II поддержал их дело, но Кирилл уже не вернулся на миссию: в Италии он тяжело заболел и в 869 году умер, на смертном одре сложив монашеские обеты.



В том же году Папа назначил Мефодия архиепископом Сирмийским, дав ему власть над Моравией и Паннонией и согласившись использовать славянский язык в литургии. Умер Мефодий 885 в Велеграде.

Церковь канонизировала братьев в чине равноапостольных, приравняв их деяния к подвигам первых апостолов Христа.

Картинки-поздравления с праздником Кирилла и Мефодия



Картинки-поздравления с праздником Кирилла и Мефодия



Картинки-поздравления с праздником Кирилла и Мефодия



Картинки-поздравления с праздником Кирилла и Мефодия



Картинки-поздравления с праздником Кирилла и Мефодия



Картинки-поздравления с праздником Кирилла и Мефодия