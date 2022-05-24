Кирило і Мефодій вели просвітницьку діяльність і проповідували християнство. Брати також були перекладачами. Вони переклали слов'янською мовою важливі християнські книги – Старий Заповіт, Євангеліє, Апостол, Псалтир і Патерик.

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Історія життя Кирила та Мефодія

Святі брати Кирило (827–869) і Мефодій (815–885) народилися в Салоніках (Греція), у багатодітній родині імператорського воєначальника.

З дитинства Кирило цікавився наукою та культурою східних народів, а також вивчав слов’янську мову. Деякий час він працював бібліотекарем, згодом вирушив монастир, втім повернувся до Константинополя, щоб викладати людям церковні дисципліни.

Мефодій отримав хорошу освіту та впродовж 10 років керував слов’янською частиною Македонії, а згодом покинув службу й оселився в монастирі на горі Олімп.

У 861 році брати вирушили до Криму на релігійну дискусію між християнами, євреями й сарацинами. Через кілька років вони відправилися до Моравію. Проповідуючи на території сучасних Чехії та Словаччини, брати створили абетку – глаголицю, що лягла в основу кирилиці та запровадили за богослужінням слов’янську мову. Основні богослужбові книги також були перекладені ними з грецької мови на слов’янську.



Святі Кирило і Мефодій

Через деякий час вони наразилася на спротив франкських місіонерів, які наполягали на латині, і 867 року брати мусили їхати до Рима, щоби просити Папу розв’язати суперечку. Папа Адріан ІІ підтримав їхню справу, але Кирило вже не повернувся на місію: в Італії він тяжко захворів і 869 року помер, на смертному одрі склавши чернечі обіти.



Того самого року Папа призначив Мефодія архієпископом Сірмійським, надавши йому владу над Моравією і Паннонією й погодившись на використання слов’янської мови в літургії. Помер Мефодій 885 року в Велеграді.

Церква канонізувала братів в чині рівноапостольних, прирівнявши їхні діяння до подвигів перших апостолів Христа.

Картинки-привітання зі святом Кирила і Мефодія



Картинки-привітання зі святом Кирила та Мефодія



Картинки-привітання зі святом Кирила та Мефодія



Картинки-привітання зі святом Кирила та Мефодія



Картинки-привітання зі святом Кирила та Мефодія



Картинки-привітання зі святом Кирила та Мефодія