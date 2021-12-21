День зимнего солнцестояния-2021: когда произойдет событие

День зимнего солнцестояния – это особый период, который считался мистическим еще нашими предками. Именно в это событие день является самым коротким, а ночь самой длинной в году.

В году есть две важных даты, связанных с деятельностью Солнца – летнее и зимнее солнцестояние. Летнее солнцестояние люди встречают 21 июня, а зимнее – 21 декабря.

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Когда состоится зимнее солнцестояние по киевскому времени

Дата зимнего солнцестояния зависит от високосности года. Поэтому иногда оно выпадает на 21 декабря, а иногда на 22. После зимнего солнцестояния природа начинает брать курс на тепло, поэтому световые дни становятся длиннее, а ночи наоборот сокращаются.

Зимнее солнцестояние 2021: дата и время / Фото Pixabay

В этом году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря в 17:59 по киевскому времени. То есть ночь с 20 на 21 число станет самой длинной в году и украинцы смогут поспать больше.

Традиции зимнего солнцестояния-2021

Время зимнего солнцестояния приобрело магический характер у многих народов. Люди боялись этого дня, ведь думали, что долгая ночь позволит выйти на землю многим демонам и бедам.

Для того, чтобы защититься от несчастья, на дверях домов цепляли хвойные веточки, потому что верили, что своим запахом и зелеными "иглами" они отпугнут нечистую силу.

День зимнего солнцестояния 2021: ритуалы / Фото Pixabay

Древние украинцы считали 21 декабря началом нового года и проводили в этот день различные обряды. Популярными были ритуалы, которые должны были увеличить урожай и сделать землю плодовитее.

Приметы зимнего солнцестояния-2021