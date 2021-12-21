У році є дві важливих дати, пов'язаних із діяльністю Сонця – літнє і зимове сонцестояння. Літнє сонцестояння люди зустрічають 21 червня, а зимове – 21 грудня.

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Коли відбудеться зимове сонцестояння за київським часом

Дата зимового сонцестояння залежить від високосності року. Тож, іноді вона випадає на 21 грудня, а іноді на 22. Після зимового сонцестояння природа починає брати курс на тепло, тому світлові дні стають довшими, а ночі навпаки скорочуються.



Зимове сонцестояння 2021: дата і час / Фото Pixabay

Цього року зимове сонцестояння настане 21 грудня о 17:59 за київським часом. Тобто ніч з 20 на 21 число стане найдовшою у році й українці матимуть змогу поспати більше.

Традиції зимового сонцестояння-2021

Час зимового сонцестояння набув магічного характеру у багатьох народів. Люди боялись цього дня, адже гадали, що довга ніч дозволить вийти на землю багатьом демонам і бідам.

Для того, щоб захиститися від нещастя, на дверях будинків чіпляли хвойні гілочки, бо вірили, що своїм запахом і зеленими "голками" вони відлякають нечисту силу.



День зимового сонцестояння 2021: ритуали / Фото Pixabay

Давні українці вважали 21 грудня початком нового року й проводили у цей день різноманітні обряди. Популярними були ритуали, які повинні були збільшити врожай й зробити землю плодовитішою.

Прикмети зимового сонцестояння-2021