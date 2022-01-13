З прийдешнім Старим Новим роком-2022: традиції колоритного свята

Старий Новий рік святкують 14 січня. В українській культурі цей день вважається шанованим і з ним пов'язано багато вірувань і звичаїв. Щорічно українці радісно зустрічають це неофіційне свято й зважають на правила й традиції, яких треба дотримуватись у подію.

Свято Старого Нового року відзначають не усі країни, а лише ті, де православна церква продовжує користуватися юліанським календарем. Тож у США, Німеччині чи Франції ми не знайдемо такої традиції, натомість в Україні, у Білорусі, Грузії, Боснії і Герцеговині, Македонії, Чорногорії і Сербії святкування Старого Нового року є дуже популярними дотепер.

Цікаво Щедрий вечір-2022: традиції, як зустрічають Старий Новий Рік в Україні

Традиції святкування Старого Нового року

Свято Старого Нового року виникло через зміну літочислень. У 1918 році відбувся перехід від старого юліанського календаря до нового – григоріанського. Юліанський календар "спізнюється" від григоріанського на 13 днів й тепер його звикли називати "старим стилем". Хоч люди й перейшли на григоріанський календар, але не стали відмовлятись від улюбленої традиції зустрічати Новий рік 13 січня. Тож свято набуло неофіційного характеру й залишилось жити у колективній пам'яті.



Традиції Старого Нового року 2022 / Фото Unsplash

День Старого Нового року збігається зі святом Василія Великого, відомого святителя й богослова. В Україні Василя святкують гучно і весело й, мабуть, найбільшою традицією цього дня є посівання. Люди вірили, що цього дня не можна довго спати, тому прокидались удосвіта й чекали посівальників. До слова, посівальниками могли бути лише хлопчики, адже за звичаєм, якщо на Василія першим у дім зайде чоловік, то рік у господарів буде дуже вдалим.

Хлопчаки засівали пшеничним зерном, житом чи ячменем. Не можна було сіяти крупою, яка мала круглу форму, до прикладу, горохом, адже це віщувало сильні сльози у родині господарів.

До слова Сієм, сієм, посіваєм: веселі посівалки для дітей українською мовою

Напередодні Старого Нового року люди святкують Щедрий вечір. У цей час прийнято готувати велику й багату вечерю з непісними стравами. Найчастіше на стіл подають домашні ковбаси, сало, вареники, свинину, млинці з різною начинкою, але головною стравою залишається кутя. Її господині готують по-іншому, ніж на Святвечір, бо додають різні смаколики – горіхи, мед, сухофрукти.



Традиції Старого Нового року 2022

Якщо Старий Новий рік – це час для хлопців, то Щедрий вечір є часом для дівчат, адже саме у це свято вони ходять щедрувати. 13 січня в Україні можна почути безліч красивих щедрівок, одними із найпопулярніших є "Ой сивая та й зозуленька" та "Щедрик, щедрик, щедрівочка". Також 13 січня проводяться веселі гуляння з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів.

На Старий Новий рік молоді дівчата люблять ворожити. Після вечері вони красиво вбираються, запрошують подруг і разом гадають на долю й наречених. Хоч церква й забороняє такі "розваги", проте для народу ця традиція є дуже давньою і її популярність не вщухає й досі.

Що не можна робити на Старий Новий рік-2022

14 січня не плануйте зустрічі зі знайомими. Цей день потрібно провести виключно у родинному колі.

На Старий Новий рік не можна позичати гроші.

Вірять, що сьогодні не варто вимовляти слово "тринадцять", адже може трапитись біда.

Не сідайте за святковий стіл у брудному одязі.



Що не можна робити на Старий Новий рік 2022 / Фото Unsplash