Так зародилось свято любові: що відомо про історію Дня святого Валентина

Щороку у День святого Валентина світ поринає в атмосферу романтики й ніжності. Як започаткували це свято та чому у нього є декілька історій походження – довідайтесь у матеріалі.

14 лютого важко назвати пересічним днем календаря, адже всі асоціюють його насамперед із святом всіх закоханих – Днем святого Валентина. Це свято люди трактують по-різному – для когось воно наділене особливим сенсом, інші вважають, що любовні почуття можна виразити не лише сьогодні.

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У цієї романтичної події є декілька цікавих варіантів походження. Один – відома нам легенда про християнського святого Валентина, а другий сягає коренів язичництва.

День святого Валентина: історія

День святого Валентина вшановують вже багато років. З часом, історія створення цієї події все більше обростає містикою і новими фактами. Деякі люди вже піддають сумнівам те, чи насправді існував святий Валентин і чи справді він вперше подарував коханій романтичну валентинку.

Трішки про того, чиє ім'я носить свято

Колись за часів римського імператора Клавдія II велась сувора політика стосовно одруження. Правитель дуже хотів мати міцну армію, аби змогти завоювати весь світ, тож "відсік усі спокуси", які могли заважати тодішнім солдатам концентруватись на службі. До таких "спокус" увійшло й одруження.



Святий Валентин / Фото Pinterest

Проте, звичайно, що знайшлися ті, хто захотів обійти цю заборону. Закохані вояки звертались до молодого священника Валентина, який тихцем проводив вінчання. Коли імператор довідався про це, то засудив Валентина до смертної кари. І під час очікування виконання смертного вироку, Валентин у в'язниці закохався в сліпу дочку тюремника Юлію і зцілив її.



Історія Дня святого Валентина / Фото Alamy Stock Photo

Перед тим, як піти на страту молодий священник залишив коханій записку, яку підписав "Твій Валентин". Саме ця записка пізніше стала називатись валентинкою й закохані по цілому світу у день вшанування Валентина (якого визнали святим) дарують ці листівки своїм другим половинкам.

До слова, історики вважають, що існувало ще як мінімум троє чоловіків з іменами Валентин, які мученицькою смертю померли за християнську віру.

Історія з язичницькими мотивами

Існує думка, що День святого Валентина "замінив" язичницьке свято луперкалій (на честь бога Фавна, а за іншою версією, – на честь богині шлюбу, сім'ї Юнони), який також колись відзначався щороку 14 лютого. Ця заміна сталася 496 року за розпорядженням Папи Римського Геласія I, який канонізував Валентина.



Луперкалії, які замінив День святого Валентина / Фото Вікіпедія

Така практика була поширеною, адже багато християнських свят посіли на місце язичницьких, до прикладу, дні святкування Різдва Христового та Різдва Іоанна Предтечі, що припадають на язичницькі фестивалі в честь зимового і літнього сонцестояння (близько 25 грудня і 7 липня відповідно).