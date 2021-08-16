Правила поведінки під час Успенського посту 2021: що не можна робити у свято

Віряни звикли, що прихід посту знаменує собою утримання від тілесних і духовних спокус. У цей особливий період кожна людина має можливість перезавантажитись і очиститись від усього злого. Тож яких речей треба уникати в Успенський піст і що у нього не можна робити – дізнавайтесь далі.

Щорічно у серпні віряни чекають на велику подію – Успенський піст. Цей піст присвячений дню Успіння Богородиці, тож церква встановила у нього низку правил та засторог, яких потрібно дотримуватись, аби провести Успенський піст правильно.

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Що не можна робити в Успенський піст-2021

Одною із головних заборон в Успенський піст заборона на вживання у їжу м'ясних, молочних продуктів і яєць. Від посту можуть відмовитись лише жінки, які вигодовують дітей, вагітні жінки, літні люди або люди, які мають проблеми зі здоров'ям.



В Успенський піст суворо заборонено вживати алкоголь й палити.



У період посту не можна ні з ким сваритись й створювати конфлікти.

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Що не можна робити в Успенський піст / Фото Unsplash

Також в Успенський піст не рекомендують влаштовувати гуляння й відвідувати гучні вечірки. Цей час треба провести у спокої і тиші.



Не лінуйтесь й не витрачайте час дарма.



Згідно з законами церкви, в Успенський піст таїнство вінчання не проводиться. Тож, краще перенести весілля на іншу дату.

Що можна робити в Успенський піст 2021

У перший день посту, коли випадає свято Медового Спаса, вірянам необхідно відвідати храм. На Службі Божій кожен християнин повинен помолитись і покаятись за всі звершені гріхи.



У цей період потрібно зробити якнайбільше хороших справ: допомагати іншим та займатись благочинністю.



Що можна робити в Успенський піст / Фото Unsplash