Правила поведения во время Успенского поста 2021: что нельзя делать в праздник
16 августа 2021 , 10:28Читати новину українською
Источник:24 канал
Верующие привыкли, что приход поста знаменует собой воздержание от телесных и духовных соблазнов. В этот период каждый человек имеет возможность перезагрузиться и очиститься от всего злого. Поэтому каких вещей надо избегать в Успенский пост и что в него нельзя делать – узнавайте дальше.
Ежегодно в августе верующие ждут великое событие – Успенский пост. Этот пост посвящен дню Успения Богородицы, поэтому Церковь установила в него ряд правил и предостережений, которых нужно придерживаться, чтобы провести Успенский пост правильно.
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Что нельзя делать в Успенский пост-2021
- Одним из главных запретов в Успенский пост – запрет на употребление в пищу мясных, молочных продуктов и яиц. От поста могут отказаться только женщины, которые выкармливают детей, беременные женщины, пожилые люди или люди, имеющие проблемы со здоровьем.
- В Успенский пост строго запрещено употреблять алкоголь и курить.
- В период поста нельзя ни с кем ссориться и создавать конфликты.
Что нельзя делать в Успенский пост / Фото Unsplash
- Также в Успенский пост не рекомендуют устраивать гуляния и посещать шумные вечеринки. Это время надо провести в покое и тишине.
- Не ленитесь и не тратьте время зря.
- Согласно законам церкви, в Успенский пост таинство венчания не проводится. Поэтому, лучше перенести свадьбу на другую дату.
Что можно делать в Успенский пост 2021
- В первый день поста, когда выпадает праздник Медового Спаса, верующим необходимо посетить храм. На службе Божьей каждый христианин должен помолиться и покаяться за все совершенные грехи.
- В этот период нужно сделать как можно больше хороших дел: помогать другим и заниматься благотворительностью.
Что можно делать в Успенский пост / Фото Unsplash
- Старайтесь держать свои мысли в позитиве. Спокойствие и хорошее настроение помогут вам быстрее настроиться на духовное очищение.
- Проведайте своих близких и проведите время с ними. Возможно, в это время они нуждаются в вашей поддержке или совете.
- Каждое утро Успенского поста начинайте с молитвы и благодарности за все, что вы имеете.