Правила поведения во время Успенского поста 2021: что нельзя делать в праздник

16 августа 2021 , 10:28
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Верующие привыкли, что приход поста знаменует собой воздержание от телесных и духовных соблазнов. В этот период каждый человек имеет возможность перезагрузиться и очиститься от всего злого. Поэтому каких вещей надо избегать в Успенский пост и что в него нельзя делать – узнавайте дальше.

Ежегодно в августе верующие ждут великое событие – Успенский пост. Этот пост посвящен дню Успения Богородицы, поэтому Церковь установила в него ряд правил и предостережений, которых нужно придерживаться, чтобы провести Успенский пост правильно.

Кстати Составляем меню на время Успенского поста: календарь питания на каждый день

Что нельзя делать в Успенский пост-2021

  • Одним из главных запретов в Успенский пост – запрет на употребление в пищу мясных, молочных продуктов и яиц. От поста могут отказаться только женщины, которые выкармливают детей, беременные женщины, пожилые люди или люди, имеющие проблемы со здоровьем.
     
  • В Успенский пост строго запрещено употреблять алкоголь и курить.
     
  • В период поста нельзя ни с кем ссориться и создавать конфликты.


Что нельзя делать в Успенский пост / Фото Unsplash

  • Также в Успенский пост не рекомендуют устраивать гуляния и посещать шумные вечеринки. Это время надо провести в покое и тишине.
     
  • Не ленитесь и не тратьте время зря.
     
  • Согласно законам церкви, в Успенский пост таинство венчания не проводится. Поэтому, лучше перенести свадьбу на другую дату.

Что можно делать в Успенский пост 2021

  • В первый день поста, когда выпадает праздник Медового Спаса, верующим необходимо посетить храм. На службе Божьей каждый христианин должен помолиться и покаяться за все совершенные грехи.
     
  • В этот период нужно сделать как можно больше хороших дел: помогать другим и заниматься благотворительностью.


Что можно делать в Успенский пост / Фото Unsplash

  • Старайтесь держать свои мысли в позитиве. Спокойствие и хорошее настроение помогут вам быстрее настроиться на духовное очищение.
     
  • Проведайте своих близких и проведите время с ними. Возможно, в это время они нуждаются в вашей поддержке или совете.
     
  • Каждое утро Успенского поста начинайте с молитвы и благодарности за все, что вы имеете.
Автор: Андріана Будиш