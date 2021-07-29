29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

29 липня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

29 липня віряни відзначають пам'ять Афіногена і дев'яти його учнів, які постраждали за віру в Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастії. Що не можна робити 29 липня дізнавайтесь у нашому матеріалі.

Іменини 29 липня святкують Алевтина і Валентина.

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Прикмети 29 липня

  • Падає дощ – буде хороший урожай.
  • Жаби 29 липня квакають – чекайте негоди і грози.
  • Густий туман ввечері – буде багато грибів.


29 липня яке свято / Фото Pixabay

Що не можна робити 29 липня

  • Не сваріться цього дня з рідними.
  • Не лайтесь і не вживайте алкоголь.
  • 29 липня після заходу сонця краще не виходити з дому.
Автор: Квітослава Туз