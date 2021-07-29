29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 липня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
29 липня віряни відзначають пам'ять Афіногена і дев'яти його учнів, які постраждали за віру в Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастії. Що не можна робити 29 липня дізнавайтесь у нашому матеріалі.
Іменини 29 липня святкують Алевтина і Валентина.
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Прикмети 29 липня
- Падає дощ – буде хороший урожай.
- Жаби 29 липня квакають – чекайте негоди і грози.
- Густий туман ввечері – буде багато грибів.
29 липня яке свято / Фото Pixabay
Що не можна робити 29 липня
- Не сваріться цього дня з рідними.
- Не лайтесь і не вживайте алкоголь.
- 29 липня після заходу сонця краще не виходити з дому.