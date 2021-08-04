4 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
4 серпня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
4 серпня віряни святкують день пам'яті святої Марії Магдалини, яка подолала важкий і довгий шлях від пропащої жінки до рівноапостольної святої. Згідно з біблійними переказами, саме Марія Магдалина стала першою, хто побачив Христа після Воскресіння.
День Ангела 4 серпня відзначає Марія.
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Прикмети 4 серпня
- Кури не ховаються під час дощу – буде тепло.
- Туман вдосвіта 4 серпня – весь день буде гарна погода.
- Павуки ховаються – очікуйте на грозу.
4 серпня – яке свято
Що не можна робити 4 серпня
- Не розповідайте свої сни 4 серпня.
- У цей день не можна лінуватись.