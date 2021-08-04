4 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:30

4 серпня віряни святкують день пам'яті святої Марії Магдалини, яка подолала важкий і довгий шлях від пропащої жінки до рівноапостольної святої. Згідно з біблійними переказами, саме Марія Магдалина стала першою, хто побачив Христа після Воскресіння.