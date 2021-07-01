1 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити

1 липня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

1 липня наші предки вшановували бога сонця – Ярила. Згідно з прикметами, цього дня завжди було спекотно. Що не можна робити 1 липня читайте у матеріалі.

Іменини 1 липня відзначають: Віктор, Василь та Леонтій.

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Прикмети 1 липня

  • Удосвіта туман – буде гарна і ясна погода.
  • Дощ цього дня знаменує гарний урожай чорниць.
  • Зранку роси немає – ввечері буде дощ.
  • Сонце за хмари ховається – тиждень пройде з дощами.

Що не можна робити 1 липня

  • Не ледарюйте нині. 1 липня важливо зайнятись працею, аби досягнути результату.
  • Не розповідайте деталі вашого життя незнайомцям, або тим людям, з якими нещодавно познайомилися.
  • Не ігноруйте поради батьків, адже ті слова, які вони вам скажуть, скоро стануть при нагоді.
Автор: Квітослава Туз