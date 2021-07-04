4 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити

4 липня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

4 липня вшановують святого Юліана Тарсійського, який загинув за віру під час гонінь, організованих імператором Максиміліаном в Антіохії. Мощі святого вважають чудодійними, адже вони можуть зцілювати.

Іменини 4 липня святкує Юліан.

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Прикмети 4 липня

  • Задуха після дощу 4 липня – зовсім скоро знову чекайте на дощі.
  • Сонце весь день ясно світить і на небі нема хмар – гарна погода буде і наступних три дні.
  • Птахи голосно співають – от-от піде злива.

Що не можна робити 4 липня

  • Не купуйте сьогодні мотузок – це може призвести до біди у родині.
  • Не галасуйте й не кричіть сьогодні.
  • Не відмовляйтесь від своїх справ на користь інших людей. Ваш добробут сьогодні має бути на першому місці.
Автор: Квітослава Туз