6 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити

08:30

6 липня відзначають день пам'яті святої Агрипини. Також це переддень містичного свята – Івана Купала. Вірили, що у цей день трави і рослини стають цілющими, тож засоби, приготовані на їх основі, будуть максимально ефективними, а ніч на Івана Купала завжди була огорнена легендами і таємницями.