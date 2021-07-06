6 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити
6 липня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
6 липня відзначають день пам'яті святої Агрипини. Також це переддень містичного свята – Івана Купала. Вірили, що у цей день трави і рослини стають цілющими, тож засоби, приготовані на їх основі, будуть максимально ефективними, а ніч на Івана Купала завжди була огорнена легендами і таємницями.
Іменини 6 липня святкують: Олександр, Іван та Олексій.
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Прикмети 6 липня
- У давнину вірили, якщо 6 липня поставити на поріг будинку кропиву, чортополох і звіробій, то ці трави відлякають нечисту силу.
- На Аргипину Купальницю, 6 липня, проводять цікаві обряди. Ввечері дівчата повинні зібратися з подругами і товкти в ступі ячмінь, з якого потім зварять кашу. Вважається, що ця страва є дуже корисною для жіночого здоров'я.
- 6 липня вважається сприятливим днем для сіяння ріпи. За прикметами, якщо ви зробите це сьогодні, то у подальшому отримаєте багатий урожай цієї культури.
- Роса 6 липня означатиме гарну погоду наступого дня.
6 липня прикмети / Фото Pexels
Що не можна робити 6 липня
- Не сваріться сьогодні ні з ким і уникайте конфліктів.
- Напередодні Івана Купала краще не вживати алкоголь.