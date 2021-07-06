6 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити

6 липня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

6 липня відзначають день пам'яті святої Агрипини. Також це переддень містичного свята – Івана Купала. Вірили, що у цей день трави і рослини стають цілющими, тож засоби, приготовані на їх основі, будуть максимально ефективними, а ніч на Івана Купала завжди була огорнена легендами і таємницями.

Іменини 6 липня святкують: Олександр, Іван та Олексій.

До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Прикмети 6 липня

  •  У давнину вірили, якщо 6 липня поставити на поріг будинку кропиву, чортополох і звіробій, то ці трави відлякають нечисту силу.
  • На Аргипину Купальницю, 6 липня, проводять цікаві обряди. Ввечері дівчата повинні зібратися з подругами і товкти в ступі ячмінь, з якого потім зварять кашу. Вважається, що ця страва є дуже корисною для жіночого здоров'я.
  • 6 липня вважається сприятливим днем для сіяння ріпи. За прикметами, якщо ви зробите це сьогодні, то у подальшому отримаєте багатий урожай цієї культури.
  • Роса 6 липня означатиме гарну погоду наступого дня.


6 липня прикмети / Фото Pexels

Що не можна робити 6 липня

  • Не сваріться сьогодні ні з ким і уникайте конфліктів.
  • Напередодні Івана Купала краще не вживати алкоголь.
Автор: Квітослава Туз