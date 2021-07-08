8 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити
8 липня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
8 липня у народному календарі вшановують пам'ять Петра і Февронії, які вважались зразком подружньої любові. Цим святим молились з проханнями, аби сімейний затишок та щастя не покидали оселю й її завжди сповнював добробут.
Іменини 8 липня святкують: Василь, Денис, Петро.
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Прикмети 8 липня
- 8 липня дме холодний вітер – незабаром прийдуть прояснення.
- Спекотний день – тепло протримається ще 40 днів, після чого розпочнеться дощова погода.
- Кілька днів сильний вітер, то варто готуватись до злив.
- Якщо в небі видно ластівок, то літо буде сонячним.
- 8 липня глухий грім – найближчими днями чекайте на дощ.
Що не можна робити 8 липня
- Не сваріться сьогодні з рідними. Якщо ви відчуваєте, що між вами назріває конфлікт, то краще відпустіть ситуацію і змініть на деякий час оточення.