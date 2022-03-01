1 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

1 березня 2022 , 11:15
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1 березня відзначається день Марем'яни-потвори. Також, 1 березня святкують перший день весни й Всесвітній день імунітету. У складний час війни з російськими окупантами нам необхідно триматись разом і вірити, що з початком весни прийде і перемога України.

День Ангела святкує Данило.

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Прикмети 1 березня

  • Посилився вітер вночі – чекайте на рясні опади і потепління.
  • Якщо у перший день весни тепло, то справжнє тепло прийде нескоро.
  • Ворони 1 березня голосно каркають – до похолодання.
  • Густий туман 1 березня – до непогожого літа.

Що не можна робити 1 березня

  • Не можна здаватись і опускати руки. Намагайтесь засинати і просинатись із думкою, що все буде добре.
  • Спробуйте не концентруватись на тривозі. Поспілкуйтесь із близькими чи перемкніться на улюблену справу.
  • Не сумуйте.

Автор: Андріана Будиш