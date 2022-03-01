День Ангела празднует Даниил.

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Приметы 1 марта

  • Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потеплений.
  • Если в первый день весны тепло, то настоящее тепло придет не скоро.
  • Вороны 1 марта громко каркают – до похолодания.
  • Густой туман 1 марта – к ненастному лету.

Что нельзя делать 1 марта

  • Нельзя сдаваться и опускать руки. Старайтесь засыпать и просыпаться с мыслью, что все будет хорошо.
  • Попытайтесь не концентрироваться на тревоге. Пообщайтесь с близкими или переключитесь на любимое дело.
  • Не унывайте.