1 марта отмечается день Маремяны. Считали, что она жена домового и хозяйка дома. Также 1 марта празднуют первый день весны и Всемирный день иммунитета В сложное время войны с русскими оккупантами нам нужно держаться вместе и верить, что с началом весны придет и победа Украины.