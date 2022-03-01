День Ангела празднует Даниил.
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Приметы 1 марта
- Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потеплений.
- Если в первый день весны тепло, то настоящее тепло придет не скоро.
- Вороны 1 марта громко каркают – до похолодания.
- Густой туман 1 марта – к ненастному лету.
Что нельзя делать 1 марта
- Нельзя сдаваться и опускать руки. Старайтесь засыпать и просыпаться с мыслью, что все будет хорошо.
- Попытайтесь не концентрироваться на тревоге. Пообщайтесь с близкими или переключитесь на любимое дело.
- Не унывайте.