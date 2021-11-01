1 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
1 листопада 2021 , 08:43Читать новость на русском
Джерело:24 канал
1 листопада українські віряни святкують День усіх святих. За звичаєм, у це свято християни ходять на кладовища і згадують там своїх рідних, які відійшли у вічність.
День усіх святих є святом Католицької церкви. У подію віряни-католики обов'язково відвідують месу, де моляться до всіх угодників Божих за упокій душ їхніх покійних близьких. Також на святкових літургіях згадуються і вшановуються усі канонізовані святі, і ті, хто залишився невідомим за життя.
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Православні християни також мають день, у який вони вшановують покійну рідню – це восьма неділя після Великодня.
Прикмети 1 листопада
- Якщо цього дня до будинку залетіла сова, то в цій родині скоро буде горе і хтось помре.
- Морозний день 1 листопада видався – на Дмитрівську батьківську суботу буде спостерігатися відлига.
- Вночі випав сніг в невеликій кількості, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять потужні морози.
- Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.
Що не можна робити 1 листопада
- Не відмовляйте сьогодні, коли у вас попросять милостиню.
- Не варто сьогодні користуватись гострими предметами, аби не завдати собі шкоди.
- Не залишайте речі сушитись на вулиці.