10 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

10 листопада 2021 , 08:32
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Джерело:

24 канал

10 листопада українські віряни вшановують день Великомучениці Параскеви. За давнім переказом, батьки Параскевії довго не могли мати дітей. Вони щоп'ятниці молилися, постили, і народилася в них донька. Назвали її Параскевою, що у перекладі з грецької – п'ятниця.

День Ангела 10 листопада святкує Параскева.

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Прикмети 10 листопада

  • Кажуть, що сон, який присниться 10 листопада на Параскеви – віщий. І здійснюється завжди.
  • Якщо хмарно – всередині грудня будуть сильні морози.
  • Якщо день сонячний – чекайте теплої зими.
  • Зорі вночі видно – наступного дня буде мороз.
  • Теплий вітер 10 листопада – похолодання ще не скоро прийдуть.

Що не можна робити 10 листопада

  • Вірили, що сьогодні не варто виконувати роботу, яка пов'язана з водою, адже вона змиє весь добробут.
  • Вагітним жінкам 10 листопада треба бути особливо обережними. Не виходьте зайвий раз з дому у цей день.
  • Не зліться сьогодні на тих, хто вас образив. Відпустіть цю агресію і вам стане легше.
Автор: Андріана Будиш