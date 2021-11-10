10 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
10 листопада 2021 , 08:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
10 листопада українські віряни вшановують день Великомучениці Параскеви. За давнім переказом, батьки Параскевії довго не могли мати дітей. Вони щоп'ятниці молилися, постили, і народилася в них донька. Назвали її Параскевою, що у перекладі з грецької – п'ятниця.
День Ангела 10 листопада святкує Параскева.
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Прикмети 10 листопада
- Кажуть, що сон, який присниться 10 листопада на Параскеви – віщий. І здійснюється завжди.
- Якщо хмарно – всередині грудня будуть сильні морози.
- Якщо день сонячний – чекайте теплої зими.
- Зорі вночі видно – наступного дня буде мороз.
- Теплий вітер 10 листопада – похолодання ще не скоро прийдуть.
Що не можна робити 10 листопада
- Вірили, що сьогодні не варто виконувати роботу, яка пов'язана з водою, адже вона змиє весь добробут.
- Вагітним жінкам 10 листопада треба бути особливо обережними. Не виходьте зайвий раз з дому у цей день.
- Не зліться сьогодні на тих, хто вас образив. Відпустіть цю агресію і вам стане легше.