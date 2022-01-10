10 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

10 січня 2022 , 08:29
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Джерело:

24 канал

Сьогодні, 10 січня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Ігнатія Ломського.

День Ангела 10 січня святкують Ігнатій, Ігнат та Петро.

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Прикмети 10 січня

  • Погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю.
  • Якщо на сіні в сараї утворювався іній, це віщувало сире і непогоже літо.
  • 10 січня птахи неспокійні й ховаються у деревах – зима буде довгою.

Що не можна робити 10 січня

  • Не лукавте й не брешіть сьогодні.
  • 10 січня важливо не забувати про свою улюблену справу, адже від цього залежить ваше натхнення. Прогуляйтесь, перегляньте улюблений фільм, прочитайте книгу чи займіться творчістю – це одразу додасть вам енергії і гарного настрою.
  • Не сваріться з батьками.
Автор: Андріана Будиш