11 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
11 березня 2022 , 08:23Читать новость на русском
У народному календарі 11 березня відзначають день Порфирія Пізнього. Зазвичай, відсьогодні встановлювалась гарна весняна погода. Цього дня помоліться за всіх тих, хто воює за нашу країну й позбавляє її від хижих лап окупанта.
День Ангела святкують Микола та Іван.
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Прикмети 11 березня
- Перелітні птахи повернулися з теплих країв раніше – чекайте багатого урожаю зернових культур.
- Якщо на 11 березня мете заметіль, то літо буде дощовим і прохолодним.
- Зоряне небо 11 березня – чекайте влітку посухи.
Що не можна робити 11 березня
- Не зневірюйтесь. Якщо вас охопив сум чи тривога – найкращим вирішенням буде заспокоїтись. "Вирощуйте" у собі надію й не опускайте рук.
- Не лукавте з коханими людьми.
- Не лайтесь.
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