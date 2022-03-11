11 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

08:23

У народному календарі 11 березня відзначають день Порфирія Пізнього. Зазвичай, відсьогодні встановлювалась гарна весняна погода. Цього дня помоліться за всіх тих, хто воює за нашу країну й позбавляє її від хижих лап окупанта.