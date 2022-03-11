11 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

11 березня 2022 , 08:23
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У народному календарі 11 березня відзначають день Порфирія Пізнього. Зазвичай, відсьогодні встановлювалась гарна весняна погода. Цього дня помоліться за всіх тих, хто воює за нашу країну й позбавляє її від хижих лап окупанта.

День Ангела святкують Микола та Іван.

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Прикмети 11 березня

  • Перелітні птахи повернулися з теплих країв раніше – чекайте багатого урожаю зернових культур.
  • Якщо на 11 березня мете заметіль, то літо буде дощовим і прохолодним.
  • Зоряне небо 11 березня – чекайте влітку посухи.

Що не можна робити 11 березня

  • Не зневірюйтесь. Якщо вас охопив сум чи тривога – найкращим вирішенням буде заспокоїтись. "Вирощуйте" у собі надію й не опускайте рук.
  • Не лукавте з коханими людьми.
  • Не лайтесь.

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Автор: Андріана Будиш