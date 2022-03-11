День Ангела празднуют Николай и Иоанн.

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Приметы 11 марта

Перелетные птицы вернулись из тёплых краев раньше – ждите богатого урожая зерновых культур.

Если на 11 марта метет метель, то лето будет дождливым и прохладным.

Звездное небо 11 марта – ждите летом засуху.

Что нельзя делать 11 марта

Не отчаивайтесь. Если вас охватила печаль или тревога – лучшим решением будет успокоиться. "Выращивайте" в себе надежду и не опускайте рук.

Не лукавьте с любимыми людьми.

Не ругайтесь.