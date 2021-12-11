11 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
11 грудня 2021 , 09:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
11 грудня в народному календарі вшановують пам'ять трьох святих – Василя, Стефана, Григорія. Також сьогодні у світі святкують Міжнародний день футболу.
День Ангела 11 грудня відзначають: Тимофій, Федір, Оксана та Данило.
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Прикмети 11 грудня
- Зійшла багряна зоря – чекайте великих вітрів.
- Якщо цього дня до вікна прилетить сойка і почне кричати, то це вважається добрим знаком.
- Весь день холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.
- Якщо сніг випаде вночі – буде лежати, якщо вдень – на довго не затримається.
Що не можна робити 11 грудня
- Будьте обережними зі своїми словами. Іноді невдалий жарт чи недоречна фраза може добряче зіпсувати стосунки.
- Не сидіть сьогодні вдома. Прогуляйтесь парком, зустріньтесь з друзями, аби відволіктись від метушні життя.