11 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

11 грудня 2021 , 09:04
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Джерело:

24 канал

11 грудня в народному календарі вшановують пам'ять трьох святих – Василя, Стефана, Григорія. Також сьогодні у світі святкують Міжнародний день футболу.

День Ангела 11 грудня відзначають: Тимофій, Федір, Оксана та Данило.

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Прикмети 11 грудня

  • Зійшла багряна зоря – чекайте великих вітрів.
  • Якщо цього дня до вікна прилетить сойка і почне кричати, то це вважається добрим знаком.
  • Весь день холодно і сухо – літо буде спекотним і сухим.
  • Якщо сніг випаде вночі – буде лежати, якщо вдень – на довго не затримається.

Що не можна робити 11 грудня

  • Будьте обережними зі своїми словами. Іноді невдалий жарт чи недоречна фраза може добряче зіпсувати стосунки.
  • Не сидіть сьогодні вдома. Прогуляйтесь парком, зустріньтесь з друзями, аби відволіктись від метушні життя.
Автор: Андріана Будиш