11 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

11 лютого 2022 , 08:28
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11 лютого українські віряни святкують день вшанування святого Ігнатія. Ігнатій був учнем самого Іоанна Богослова й став третім єпископом Антиохійським після апостолів Петра та Евода.

День Ангела 11 лютого святкує Ігнат. 

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Прикмети 11 лютого

  • Навколо місяця з'явились червоні кола – наступного дня буде сильний вітер.
  • Ліс шумить 11 лютого – буде відлига.
  • Морозяна погода на Ігнатія – влітку буде спекотно.


 11 лютого – свято Ігнатія Богоносця

Що не можна робити 11 лютого

  • Якщо у вас є якісь справи, то не відкладайте їх на потім. Виконавши все зараз, ви зекономите час і ресурси.
Автор: Андріана Будиш