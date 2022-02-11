11 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
11 лютого 2022 , 08:28Читать новость на русском
11 лютого українські віряни святкують день вшанування святого Ігнатія. Ігнатій був учнем самого Іоанна Богослова й став третім єпископом Антиохійським після апостолів Петра та Евода.
День Ангела 11 лютого святкує Ігнат.
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Прикмети 11 лютого
- Навколо місяця з'явились червоні кола – наступного дня буде сильний вітер.
- Ліс шумить 11 лютого – буде відлига.
- Морозяна погода на Ігнатія – влітку буде спекотно.
11 лютого – свято Ігнатія Богоносця
Що не можна робити 11 лютого
- Якщо у вас є якісь справи, то не відкладайте їх на потім. Виконавши все зараз, ви зекономите час і ресурси.