12 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:31

12 серпня православні віряни згадують Іоана Воїна. Святий служив у війську імператора Юліана, який ненавидів християн і знищував їх. За час своєї служби Іоан Воїн врятував багато вірян від смерті, попереджаючи їх про засідки війська імператора. Святий допомагав і бідним, коли роздавав милостиню.