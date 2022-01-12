День Ангела сьогодні святкує Антон.

Також читайте Коли українці відзначатимуть Водохреща-2022: дата свята

Прикмети 12 січня

  • Вітер здійнявся 12 січня – літо буде теплим.
  • Горобці цвірінькають – буде відлига.
  • Цього дня падає лапатий сніг – літо буде дощовим.
  • Вночі небо захмарене – погода буде змінюватись.

Прикмети 12 січня
Прикмети 12 січня / Фото Pixabay

Що не можна робити 12 січня

  • Не купуйте сьогодні дорогоцінні речі.
  • Не обговорюйте своїх друзів та їхні плани із чужими або малознайомими людьми.
  • Не лайтесь.