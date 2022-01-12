12 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

12 січня 2022 , 08:40
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Джерело:

24 канал

12 січня вшановують пам'ять Анісії Солунської. Свята була родом із грецького міста Салоніки. Опісля смерті батьків, Анісія роздала все майно бідним, а власне життя присвятила молитвам Богові.

День Ангела сьогодні святкує Антон.

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Прикмети 12 січня

  • Вітер здійнявся 12 січня – літо буде теплим.
  • Горобці цвірінькають – буде відлига.
  • Цього дня падає лапатий сніг – літо буде дощовим.
  • Вночі небо захмарене – погода буде змінюватись.


Прикмети 12 січня / Фото Pixabay

Що не можна робити 12 січня

  • Не купуйте сьогодні дорогоцінні речі. 
  • Не обговорюйте своїх друзів та їхні плани із чужими або малознайомими людьми.
  • Не лайтесь.
Автор: Андріана Будиш