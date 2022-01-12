12 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
12 січня 2022 , 08:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
12 січня вшановують пам'ять Анісії Солунської. Свята була родом із грецького міста Салоніки. Опісля смерті батьків, Анісія роздала все майно бідним, а власне життя присвятила молитвам Богові.
День Ангела сьогодні святкує Антон.
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Прикмети 12 січня
- Вітер здійнявся 12 січня – літо буде теплим.
- Горобці цвірінькають – буде відлига.
- Цього дня падає лапатий сніг – літо буде дощовим.
- Вночі небо захмарене – погода буде змінюватись.
Прикмети 12 січня / Фото Pixabay
Що не можна робити 12 січня
- Не купуйте сьогодні дорогоцінні речі.
- Не обговорюйте своїх друзів та їхні плани із чужими або малознайомими людьми.
- Не лайтесь.