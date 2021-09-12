Іменини 12 вересня відзначає Леонід.

До речі Любовний гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 12 вересня

  • Їжак готує собі житло – скоро буде похолодання.
  • Птахи кружляють у небі – очікуйте на гарну погоду.
  • Туман звечора з'явився – наступного дня падатиме дощ.

Що не можна робити 12 вересня

  • Цього дня несприятливо купувати нові речі.
  • У народі вірили, що 12 вересня не варто прати постіль. Вважали, що так з будинку вийде уся злагода.
  • Не сваріться ні з ким.
  • Якщо вас не влаштовує ваша робота чи сфера діяльності – задумайтесь чи не потрібно вам змінити профіль, або спробувати себе у чомусь новому.