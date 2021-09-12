12 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

12 вересня вшановують пам'ять святителя Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського і великого князя Олександра Невського.

Іменини 12 вересня відзначає Леонід.

До речі Любовний гороскоп на тиждень 6 – 12 вересня для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 12 вересня

Їжак готує собі житло – скоро буде похолодання.

Птахи кружляють у небі – очікуйте на гарну погоду.

Туман звечора з'явився – наступного дня падатиме дощ.

Що не можна робити 12 вересня