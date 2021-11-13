13 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

13 листопада 2021 , 09:15
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Джерело:

24 канал

13 листопада церква вшановує пам'ять преподобних Никодима і Спиридона. Святого Никодима у народі вважають захисником від пожеж, тож до нього моляться, аби вберегти оселю від злощасного вогню.

Іменини 13 листопада святкують Анатолій, Олександр та Василь. 

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Прикмети 13 листопада

  • Чути спів снігурів – зима нагадає про себе негодою.
  • Погода сьогодні сонячна та ясна – у найближчі дні варто очікувати зниження температури.
  • Чути цвірінькання горобців – варто чекати на теплу погоду.
  • Якщо сьогодні сильно дощить, то така погода буде триматись кілька днів.

Що не можна робити 13 листопада

  • Не заздріть людям.
  • Не відкладайте справи. Краще зробити все зараз, аніж хвилюватись за невиконану роботу.
Автор: Андріана Будиш