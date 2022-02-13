13 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

13 лютого 2022 , 10:37
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13 лютого християни вшановують день святого Микити. У народі святий вважається вельми шанованим, бо він здійснював багато добрих справ. До святого Микити моляться, аби він захистив від блискавок.

День Ангела 13 лютого святкує Микита.

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Прикмети 13 лютого

  • На сонці видно кола – буде урожайний рік.
  • Ясна ніч і видно зорі – завтра буде сонячна погода.
  • Горобці голосно щебечуть – очікуйте холоднечі.

Що не можна робити 13 лютого

  • Сьогодні не займайтесь важкою роботою.
  • Не брешіть близьким.
  • Вірять, що на Микити не можна підмітати у домі.
  • Не виходьте з дому без зайвої потреби.
  • Не сваріться. 
Автор: Андріана Будиш