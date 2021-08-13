13 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
13 серпня 2021 , 08:24Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Православна церква 13 серпня святкує день святого Євдокима Каппадокиянина. Євдоким все життя вірно служив Господу і допомагав усім знедоленим. Святий Євдоким вважається заступником родини і до нього моляться, аби в сім'ї панували гармонія та розуміння.
Іменини 13 серпня святкують: Василь, Анна та Антоній.
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Прикмети 13 серпня
- Мурахи закривають вхід до мурашника – чекайте на дощі.
- Павутина літає – спекотно буде ще довго.
- Бджоли на квіти летять – буде добра погода.
- Сонце яскраво світить – день пройде без опадів.
- Птахи ховаються в деревах – буде сильна гроза.
Що не можна робити 13 серпня
- Вважали, якщо на 13 серпня посваритись, то стосунки будуть поганими аж до нового року.
- Не варто сьогодні вживати алкоголь.
- Заборонено підбирати речі на дорогах чи перехрестях.