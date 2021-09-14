14 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

14 вересня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

14 вересня відзначають день преподобного Симеона Стовпника і його матері Марфи. Також 14 вересня віряни й священники вшановують велику подію – початок індикту, тобто церковне новоліття.

Іменини 14 вересня святкують Семен та Марфа.

До слова Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка

Прикмети 14 вересня

  • На Семена ясно – осінь буде погожою і теплою.
  • Птахи відлітають 14 вересня – зима буде рання.
  • Цього дня павук жваво плете павутину – осінь буде довгою і теплою.
  • День на Семена був з болотом – осінь буде дощова, а якщо ясним – осінь буде з доброю погодою.

Що не можна робити 14 вересня

  • Намагайтесь сьогодні провести день на позитиві. Не варто нервуватись чи злитись. Гарний настрій зробить ваш день продуктивнішим і вдалим.
  • Утримайтесь від вживання алкоголю 14 вересня.
  • Цього дня тримайте оселю у чистоті. Енергетика охайності притягує добробут.
  • Якщо ви відчуваєте тривогу чи непокоїтеся – відвідайте храм й запаліть свічку на Літургії.
Автор: Андріана Будиш