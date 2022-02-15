15 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

15 лютого 2022 , 08:28
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15 лютого православна церква святкує Стрітення, яке входить до дванадцяти найбільших свят християнства. Що не можна сьогодні робити дізнавайтесь далі.

Вітання з днем Ангела сьогодні приймає Василь.

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Прикмети 15 лютого

  • 15 лютого ясна і сонячна погода – весна прийде швидко і буде теплою.
  • Снігопад на Стрітення віщує, що тепло завітає не скоро.
  • Хмарне небо і відсутність сонця сьогодні означають, що треба чекати суворих морозів.
  • Сніг тане – весна затягнеться.


15 лютого святкують Стрітення

Що не можна робити 15 лютого

  • Сьогодні заборонена будь-яка важка фізична праця.
  • Також не можна вишивати, в'язати і прати речі.
  • На Стрітення утримайтесь від алкоголю.
  • Не лайтесь.
Автор: Андріана Будиш