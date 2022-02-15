15 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
15 лютого 2022 , 08:28Читать новость на русском
15 лютого православна церква святкує Стрітення, яке входить до дванадцяти найбільших свят християнства. Що не можна сьогодні робити дізнавайтесь далі.
Вітання з днем Ангела сьогодні приймає Василь.
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Прикмети 15 лютого
- 15 лютого ясна і сонячна погода – весна прийде швидко і буде теплою.
- Снігопад на Стрітення віщує, що тепло завітає не скоро.
- Хмарне небо і відсутність сонця сьогодні означають, що треба чекати суворих морозів.
- Сніг тане – весна затягнеться.
15 лютого святкують Стрітення
Що не можна робити 15 лютого
- Сьогодні заборонена будь-яка важка фізична праця.
- Також не можна вишивати, в'язати і прати речі.
- На Стрітення утримайтесь від алкоголю.
- Не лайтесь.