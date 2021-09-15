15 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:41

15 вересня в народному календарі відзначається пам'ять святого мученика Мамонтія, його батька Федота і матері Руфіни. У юному віці Мамонтій навернув у християнську віру багато своїх ровесників. За поширення християнства його зловили і піддали катуванням.