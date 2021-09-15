15 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

15 вересня 2021 , 08:41
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Джерело:

24 канал

15 вересня в народному календарі відзначається пам'ять святого мученика Мамонтія, його батька Федота і матері Руфіни. У юному віці Мамонтій навернув у християнську віру багато своїх ровесників. За поширення християнства його зловили і піддали катуванням.

Іменини 15 вересня святкує Степан.

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Прикмети 15 вересня

  • Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.
  • Дощ – до сухої осені.
  • Низькі хмари – до негоди.
  • Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної та теплої осені.

Що не можна робити 15 вересня

  • Вірили, що 15 вересня не варто було одягати яскравий одяг, аби не притягнути до себе злих духів.
  • Дозвольте собі відчувати приємні емоції. Не чекайте вихідних, аби прогулятись, прочитати улюблену книгу чи випити бокал вина. Щастя – це тут і зараз, пам'ятайте це.
  • Не сваріться ні з ким. Ні вам, ні іншим не потрібна негативна енергія.
Автор: Андріана Будиш