16 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

16 липня 2021 , 08:39
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Джерело:

24 канал

16 липня відзначають пам'ять святих Мокія і Марка. Називають цей день маковим, адже раніше 16 липня люди сіяли мак. Насіння маку в наших предків вважалося потужним оберегом.

Іменини 16 липня святкують: Олександр, Анатолій, Василь.

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Прикмети 16 липня

  • Сон з 15 на 16 липня – віщий. Він здійсниться одразу після того, як ви прокинетеся. Особливо велика ймовірність здійснення сновидіння для іменинників. 
  • Павуки 16 липня павутину плетуть – буде ясний день.
  • Комарі роєм літають – на гарну погоду в найближчий тиждень.
  • Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.

Що не можна робити 16 липня

  • Не перепрацьовуйте нині.
  • У давнину жінкам у цей день заборонялось розчісувати волосся.
  • Заборонено сумувати.
Автор: Квітослава Туз