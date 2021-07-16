16 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
16 липня 2021 , 08:39Читать новость на русском
Джерело:24 канал
16 липня відзначають пам'ять святих Мокія і Марка. Називають цей день маковим, адже раніше 16 липня люди сіяли мак. Насіння маку в наших предків вважалося потужним оберегом.
Іменини 16 липня святкують: Олександр, Анатолій, Василь.
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Прикмети 16 липня
- Сон з 15 на 16 липня – віщий. Він здійсниться одразу після того, як ви прокинетеся. Особливо велика ймовірність здійснення сновидіння для іменинників.
- Павуки 16 липня павутину плетуть – буде ясний день.
- Комарі роєм літають – на гарну погоду в найближчий тиждень.
- Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.
Що не можна робити 16 липня
- Не перепрацьовуйте нині.
- У давнину жінкам у цей день заборонялось розчісувати волосся.
- Заборонено сумувати.