16 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
16 січня 2022 , 09:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
16 січня віряни вшановують пам'ять священномученика Гордія. Святий був військовим службовцем, однак у певний момент свого життя покинув роботу й повністю присвятив себе Богові. Гордія стратили через те, що він сповідував християнство і захищав вірян від нападів язичників.
День Ангела 16 січня святкує Гордій.
Читайте також Гороскоп на тиждень 10 – 16 січня 2022 для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 16 січня
- Якщо на деревах видно пухнастий іній, то найближчі дні будуть ясними, а дощів не передбачається.
- На небі з'явилась велика біла хмара, то незабаром почнуться хуртовини і завірюхи.
- Вітер здійнявся – буде відлига.
- Птахи неспокійні – буде мороз.
- Захід сонця багряного кольору – наступного дня буде дуже холодно.
Що не можна робити 16 січня
- Вірили, що сьогодні не можна хизуватись своїм добробутом.
- Не лукавте сьогодні, особливо зі своїми другими половинками.