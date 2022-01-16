16 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

09:02

16 січня віряни вшановують пам'ять священномученика Гордія. Святий був військовим службовцем, однак у певний момент свого життя покинув роботу й повністю присвятив себе Богові. Гордія стратили через те, що він сповідував християнство і захищав вірян від нападів язичників.