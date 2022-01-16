16 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

16 січня 2022 , 09:02
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Джерело:

24 канал

16 січня віряни вшановують пам'ять священномученика Гордія. Святий був військовим службовцем, однак у певний момент свого життя покинув роботу й повністю присвятив себе Богові. Гордія стратили через те, що він сповідував християнство і захищав вірян від нападів язичників.

День Ангела 16 січня святкує Гордій.

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Прикмети 16 січня

  • Якщо на деревах видно пухнастий іній, то найближчі дні будуть ясними, а дощів не передбачається.
  • На небі з'явилась велика біла хмара, то незабаром почнуться хуртовини і завірюхи.
  • Вітер здійнявся – буде відлига.
  • Птахи неспокійні – буде мороз.
  • Захід сонця багряного кольору – наступного дня буде дуже холодно. 

Що не можна робити 16 січня

  • Вірили, що сьогодні не можна хизуватись своїм добробутом. 
  • Не лукавте сьогодні, особливо зі своїми другими половинками. 
Автор: Андріана Будиш