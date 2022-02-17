17 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
17 лютого 2022 , 08:32Читать новость на русском
17 лютого у православному календарі свято Миколи. У народі святого прозвали Миколою Студеним, адже цей день вважався одним із найхолодніших у році.
День Ангела 17 лютого святкують: Микола, Орест, Катерина, Іван та Йосип.
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Прикмети 17 лютого
- Сонячна погода й на небі хмар немає – скоро прийде весна.
- На Миколи холодно – чекайте снігопаду.
- Вірили, якщо 17 лютого вам присниться птах, то у найближчому майбутньому на вас чекатимуть великі новини.
Що не можна робити 17 лютого
- У день Миколи не можна полювати й ходити у ліс.
- Не покидайте на довго дім, а також не плануйте далеких поїздок.
- Не лайтесь.
- У народі вважали, що сьогодні не можна стригти волосся. Адже з ним можна було відрізати своє здоров'я.