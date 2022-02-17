17 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

17 лютого 2022 , 08:32
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17 лютого у православному календарі свято Миколи. У народі святого прозвали Миколою Студеним, адже цей день вважався одним із найхолодніших у році.

День Ангела 17 лютого святкують: Микола, Орест, Катерина, Іван та Йосип.

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Прикмети 17 лютого

  • Сонячна погода й на небі хмар немає – скоро прийде весна.
  • На Миколи холодно – чекайте снігопаду.
  • Вірили, якщо 17 лютого вам присниться птах, то у найближчому майбутньому на вас чекатимуть великі новини.

Що не можна робити 17 лютого

  • У день Миколи не можна полювати й ходити у ліс.
  • Не покидайте на довго дім, а також не плануйте далеких поїздок.
  • Не лайтесь.
  • У народі вважали, що сьогодні не можна стригти волосся. Адже з ним можна було відрізати своє здоров'я.
Автор: Андріана Будиш