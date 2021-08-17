17 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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17 серпня 2021 року віряни святкують день святої Євдокії. Також 17 серпня церква вшановує пам'ять семи Ефеських отроків: Іамвліха, Максиміліана, Моан, Мартиніана, Костянтина, Антоніна. Що не можна робити 17 серпня читайте далі.