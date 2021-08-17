17 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 серпня 2021 , 08:43Читать новость на русском
Джерело:24 канал
17 серпня 2021 року віряни святкують день святої Євдокії. Також 17 серпня церква вшановує пам'ять семи Ефеських отроків: Іамвліха, Максиміліана, Моан, Мартиніана, Костянтина, Антоніна. Що не можна робити 17 серпня читайте далі.
Іменини 17 серпня святкують: Євдокія та Антон.
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Прикмети 17 серпня
- Падає дощ – негода буде весь тиждень.
- Багато роси – не чекай гарного урожаю льону.
- Місяць на небі добре видно – наступного дня буде гарна погода.
Що не можна робити 17 серпня
- Намагайтесь не сумувати через справи, які у вас не виходять. Перемкніться на хобі чи те, що приносить вам задоволення й енергію. Через деякий час ви наповнитесь ресурсом і у вас все вдасться!
- Не дозволяйте людям переходити ваші особисті кордони, навіть якщо це ваші рідні. Намагаючись вгодити комусь, ви нашкодите собі.