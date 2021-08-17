17 августа 2021 года верующие празднуют день святой Евдокии. Также 17 августа церковь чтит память семи Ефесских отроков: Иамвлиха, Максимилиана, Моан, Мартиниана, Константина, Антонина. Что нельзя делать 17 августа читайте дальше.