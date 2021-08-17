Именины 17 августа празднуют: Евдокия и Антон.

Уместно Правила поведения во время Успенского поста 2021: что нельзя делать в праздник

Приметы 17 августа

  • Идет дождь – непогода будет всю неделю.
  • Много росы – не жди хорошего урожая льна.
  • Месяц на небе хорошо видно – на следующий день будет хорошая погода.

Что нельзя делать 17 августа

  • Старайтесь не унывать из-за дел, которые у вас не получаются. Переключитесь на хобби или то, что приносит вам удовольствие и энергию. Через некоторое время вы наполнитесь ресурсом и у вас все получится!
  • Не позволяйте людям переходить ваши личные границы, даже если это ваши родные. Пытаясь угодить кому-то, вы навредите себе.