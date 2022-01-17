Іменини сьогодні святкують: Іван, Йосип, Карпо.

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Прикмети 17 січня

  • Снігопад 17 січня – буде тепло.
  • Хмарно цього дня – чекайте морозів.
  • Вночі видно зірки – наступного дня буде сонячна погода.
  • Багато снігу випало – буде гарний врожай меду.

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17 січня святкують Собор сімдесяти апостолів

Що не можна робити 17 січня

  • Не робіть спонтанних покупок.

  • Не лайтесь і не лихословте.

  • Якщо у вас є якісь плани – краще про них не розповідати.