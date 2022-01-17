Іменини сьогодні святкують: Іван, Йосип, Карпо.
Читайте Коли українці відзначатимуть Водохреща-2022: дата свята
Прикмети 17 січня
- Снігопад 17 січня – буде тепло.
- Хмарно цього дня – чекайте морозів.
- Вночі видно зірки – наступного дня буде сонячна погода.
- Багато снігу випало – буде гарний врожай меду.
17 січня святкують Собор сімдесяти апостолів
Що не можна робити 17 січня
-
Не робіть спонтанних покупок.
-
Не лайтесь і не лихословте.
-
Якщо у вас є якісь плани – краще про них не розповідати.