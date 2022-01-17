17 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

17 січня 2022 , 08:34
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

17 січня в Україні вшановують Собор святих сімдесяти апостолів. Вірили, що 17 січня за прикметами можна передбачити погоду на всі місяці.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Йосип, Карпо.

Читайте Коли українці відзначатимуть Водохреща-2022: дата свята

Прикмети 17 січня

  • Снігопад 17 січня – буде тепло.
  • Хмарно цього дня – чекайте морозів.
  • Вночі видно зірки – наступного дня буде сонячна погода.
  • Багато снігу випало – буде гарний врожай меду.


17 січня святкують Собор сімдесяти апостолів

Що не можна робити 17 січня

  • Не робіть спонтанних покупок.

  • Не лайтесь і не лихословте.

  • Якщо у вас є якісь плани – краще про них не розповідати. 

Автор: Андріана Будиш