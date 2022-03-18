18 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
18 березня 2022 , 08:24Читать новость на русском
18 березня є днем вшанування святого Конона Ісаврійського. Святий піддався катуванням, після того, як відмовився приносити жертву ідолові.
День Ангела 18 березня святкують Костянтин, Андрій та Кирило.
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Прикмети 18 березня
- Якщо 18 березня вдалась сонячна погода – літо буде теплим.
- Птахи голосно співають – чекайте на похолодання.
- Небо затягнуло хмарами – наступний день буде ясним.
- Туман зранку – очікуйте на опади.
Що не можна робити 18 березня
- Будьте обережними із інформацією у соціальних мережах. Не поширюйте й не публікуйте нічого не перевіривши це.
- Не кричіть на рідних.
- Також думайте, що говорите людям. Іноді випадково "кинуте" слово може неабияк образити вашого співрозмовника.