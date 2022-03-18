18 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

18 березня 2022 , 08:24
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18 березня є днем вшанування святого Конона Ісаврійського. Святий піддався катуванням, після того, як відмовився приносити жертву ідолові.

День Ангела 18 березня святкують Костянтин, Андрій та Кирило.

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Прикмети 18 березня

  • Якщо 18 березня вдалась сонячна погода – літо буде теплим.
  • Птахи голосно співають – чекайте на похолодання.
  • Небо затягнуло хмарами – наступний день буде ясним.
  • Туман зранку – очікуйте на опади.

Що не можна робити 18 березня

  • Будьте обережними із інформацією у соціальних мережах. Не поширюйте й не публікуйте нічого не перевіривши це.
  • Не кричіть на рідних. 
  • Також думайте, що говорите людям. Іноді випадково "кинуте" слово може неабияк образити вашого співрозмовника.
Автор: Андріана Будиш