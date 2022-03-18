День Ангела 18 марта празднуют Константин, Андрей и Кирилл.
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Приметы 18 марта
- Если 18 марта удалась солнечная погода, то лето будет теплым.
- Птицы громко поют – ждите похолодания.
- Небо затянуло облаками – на следующий день будет ясным.
- Туман утром – ожидайте осадков.
Что нельзя делать 18 марта
- Будьте осторожны с информацией в социальных сетях. Не распространяйте и не публикуйте ничего, не проверив это.
- Не кричите на родных.
- Также думайте, что вы говорите людям. Иногда случайно "брошенное" слово может изрядно обидеть вашего собеседника.