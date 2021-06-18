18 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

18 червня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

18 червня вшановують святого Дорофея. Святий жив у III-IV століттях на території фінікійського міста Тіра, де служив єпископом. Дорофею приписують створення одного із найбільш відомих зібрань сказань – "Синопсиса".

День Ангела 18 червня святкують: Анастасія, Василина та Ігор.

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Прикмети 18 червня

  • Хороша погода на 18 червня – буде хороший урожай.
  • Вітер 18 червня дме зі східної сторони – літо пройде з вітрами й опадами.
  • Туман над водою – до великої кількості грибів.
  • У хмарний день перед заходом яскраво засяяло сонце, то наближається негода.


Прикмети 18 червня / Фото Pixabay

Що не можна робити 18 червня

  • 18 червня не можна довго спати. Вірили, що так можна проспати все своє здоров'я й втратити удачу. 
Автор: Квітослава Туз