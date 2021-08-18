Іменини 18 серпня відзначають: Іван, Христина, Дарія та Симон.
До речі Правила поведінки під час Успенського посту 2021: що не можна робити у свято
Прикмети 18 серпня
- Черв'яки повилазили з землі – буде дощ.
- Наші предки спостерігали за погодою 18 серпня. Якщо день видався дощовим, то зима буде теплою, а якщо надворі 18 серпня стоїть спека – взимку чекайте морозів.
- Якщо птахи літають низько над землею, то незабаром буде гроза.
Що не можна робити 18 серпня
- Не забувайте про своє здоров'я. 18 серпня сприятливо присвятити час своєму тілу і духу. Спробуйте змінити ваш розпорядок дня: прокиньтесь раніше, пийте більше води й робіть перерви на зарядку під час роботи.
- Не сваріться ні з ким. Конфлікти лиш відберуть ваші ресурси й ви відчуватимете сильну моральну втому.