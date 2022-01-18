18 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

18 січня 2022 , 08:38
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Джерело:

24 канал

18 січня християни відзначають Другий Святвечір, який також має іншу назву – Голодна кутя. За традицією, господиня готує пісну вечерю, таку як і на перший Святвечір.

Іменини сьогодні святкують: Григорій та Євгенія.

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Прикмети 18 січня

  • Випав сніг у Водохресний Святвечір – рік буде врожайним.
  • Сильний південний вітер – до дощового літа.
  • Хмарний день 18 січня – грибів восени буде дуже мало.
  • Яка погода на Водохресний Святвечір – такою буде і Масниця.

Що не можна робити 18 січня

  • Не сваріться сьогодні. Вірили, якщо створити конфлікт на Надвечір'я Хрещення, то погані стосунки з людиною будуть увесь рік.
  • Не зустрічайте Другий Святвечір у брудному чи темному одязі.
  • Не лайтесь.
Автор: Андріана Будиш