18 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

05:30

18 травня православна церква вшановує святу мученицю Ірину. Ірина ще з юності увірувала у Христа і відмовилась виходити заміж, адже вважала, що її істинним покликанням є служіння Господу. Цього дня існують дуже особливі заборони стосовно городництва та садівництва. Що не можна робити 18 травня дізнавайтесь далі.