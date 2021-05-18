18 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

18 травня 2021 , 05:30
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Джерело:

24 канал

18 травня православна церква вшановує святу мученицю Ірину. Ірина ще з юності увірувала у Христа і відмовилась виходити заміж, адже вважала, що її істинним покликанням є служіння Господу. Цього дня існують дуже особливі заборони стосовно городництва та садівництва. Що не можна робити 18 травня дізнавайтесь далі.

Іменини сьогодні відзначає Ірина. 

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Прикмети 18 травня

  • Птахи перестали щебетати – чекайте на опади.
  • Негода у цей день – буде урожай пшениці.
  • Гуси 18 травня в сухому місці чепуряться – скоро настануть холоди. Якщо вони у воді купаються, то буде тепло.
  • Йде дощ з перервами – чекайте на погіршення погоди.
  • Сонячно і ясно 18 травня – погода скоро зміниться на вітряну.

Що не можна робити 18 травня

  • На Ірини не можна залишати стару траву на полі.
  • У цей день не можна чоловікам саджати овочі на городі. Вірили, що у цей день це мали робити лише жінки.
  • Після висаджування розсади не можна їсти хліб, адже, за повір'ям, кури видзьобають усю вашу розсаду.
  • Не обробляйте нині дерева у саду, адже так вони не дадуть врожаю.
  • Не відкладайте ваші справи на потім. Важливо все виконати завчасно.
Автор: Квітослава Туз